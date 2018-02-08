"Приключения Гекльберри Финна" и "Убить пересмешника" школьные чиновники в США назвали расистскими книгами

Американские пользователи соцсетей возмущены решением школьных властей города Дулут (штат Миннесота) вычеркнуть из списка обязательной литературы романы «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена и «Убить пересмешника» Харпер Ли.

Эти книги останутся в школьных библиотеках, их можно будет взять там и читать, но из учебной программы их убрали. Представитель городского управления школьного образования Майкл Кари заявил газете Duluth News Tribune, что решение было принято коллегиально после долгих дискуссий.

«На протяжении нескольких лет мы получали жалобы от родителей и учеников, в которых указывалось, что некоторые слова, довольно часто употребляемые в данных книгах, оскорбляют чувства определенной части наших сограждан, вызывают у них чувства дискомфорта и унижения», — сказал Кари.

«Мы считаем, что сможем учить наших детей в соответствии с привычными высокими стандартами с помощью других романов, которые обходятся без жаргонизмов расового оттенка», — добавил Майкл Кари.

Президент профсоюза учителей Дулута Берни Бернхэм заявил изданию, что с преподавателями литературы никто не советовался перед принятием такого решения. Педагоги возмущены.

Такие же чувства испытывают и тысячи пользователей соцсетей. Чиновников, испугавшихся слова «негр», открыто называют идиотами. «Назвать „Убить пересмешника“ и „Приключения Гекльберри Финна“ „расистскими и причиняющими боль“! Может этим умникам стоит посетить школьные уроки и хотя бы прочитать эти книги. Либо они их в глаза не видели, либо настолько глупы, что не поняли их смысл!», — написал пользователь Facebook Эрин С. П. Браун.

Напомним, в 2011 году в США была предпринята попытка внести политкорректные правки в тексты «Приключений Тома Сойера» и «Приключений Гекльббери Финна».