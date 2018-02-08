Киевское «Динамо» обыграло бывший клуб своего главного тренера (видео)

В четверг, 8 февраля, киевское «Динамо» провело четвертый из шести запланированных на сборе в испанской Марбелье товарищеских матчей. На сей раз оппонентом команды Александра Хацкевича стал клуб «Тяньцзинь Теда», финишировавший в последнем чемпионате Китая на 13-м месте (коллектив тренирует знаменитый немец Ули Штилике).

Кстати, этот клуб известен динамовским болельщикам не только тем, что его цвета в прошлом сезоне защищал бывший форвард «бело-синих» Браун Идейе. В 2004 году в футболке «Тяньцзинь Теда» (тогда команда носила название «Тянцзинь Каншифу») выступал… нынешний главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич (десять поединков, один мяч).

Встреча завершилась уверенной победой киевлян — 3:1 (Хлебас, 33, Беседин, 50, Бурда, 53 — Бастианс, 39).

«Динамо»: Маханьков. Бурда, Самбрано, Шабанов, Миколенко. Смирный, Гусев, Цыганков (Гонсалес, 62), Вербич (Спэтару, 76), Мораес (Беседин, 42), Хлебас (Мбокани, 63).

Программу спаррингов на Пиренеях динамовцы завершат поединками с венгерским «Видеотоном» (10 февраля) и норвежским «Сапсборгом» (11-го).

Напомню, что 14 февраля «Динамо» прямо из Испании переберется в Афины, где днем позже проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против местного АЕКа.

Ранее fakty.ua сообщали, что динамовцы одолели на Пиренеях китайский клуб «Хэбей Чайна Фортун».

