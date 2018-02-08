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Молодожены

В Минюсте подсчитали, сколько браков будет заключено в День Святого Валентина

Инф. «ФАКТОВ»

08.02.2018 22:52 124

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В Министерстве юстиции прогнозируют наплыв молодоженов в ЗАГСы 14 февраля, однако он будет меньше, чем в 2017 году. Такой ответ получили журналисты УНН на свой запрос.

В соответствии с обнародованной информацией, по состоянию на 2 февраля в Минюсте было зарегистрировано 1492 заявления о заключении брака в День Святого Валентина.

«При этом следует указать, что в настоящее время продолжается прием заявлений о регистрации брака, которое может быть назначено на указанную в запросе дату», — говорится в сообщении.

Также в Минюсте отметили, что в 2017 году на регистрацию брака 14 февраля было подано 2221 заявление.
Напомним, McDonald's представил ко Дню святого Валентина кольцо, сделанное в виде гамбургера «Биг-Мак».

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