В Минюсте подсчитали, сколько браков будет заключено в День Святого Валентина

В Министерстве юстиции прогнозируют наплыв молодоженов в ЗАГСы 14 февраля, однако он будет меньше, чем в 2017 году. Такой ответ получили журналисты УНН на свой запрос.

В соответствии с обнародованной информацией, по состоянию на 2 февраля в Минюсте было зарегистрировано 1492 заявления о заключении брака в День Святого Валентина.

«При этом следует указать, что в настоящее время продолжается прием заявлений о регистрации брака, которое может быть назначено на указанную в запросе дату», — говорится в сообщении.

Также в Минюсте отметили, что в 2017 году на регистрацию брака 14 февраля было подано 2221 заявление.

Напомним, McDonald's представил ко Дню святого Валентина кольцо, сделанное в виде гамбургера «Биг-Мак».