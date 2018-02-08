Резня в церкви в США: ранены четверо прихожан

В штате Техас (США) во время церковной службы в частном доме вооруженный ножом мужчина атаковал прихожан, ранив четырех человек. Об этом сообщает Caller-Times.

Инцидент произошел около 11:00 в среду, 7 февраля. На момент атаки в здании находились более двух десятков человек.

Впоследствии один из раненых, 61-летний Фрэнк Кастилло, скончался в больнице. Еще один раненый остается в больнице с тяжелыми травмами.

Правоохранители арестовали 28-летнего Марко Антонио Морено по подозрению в убийстве и обвинению в нападении со смертоносным оружием. Он остается в тюрьме округа Нуец. Подозреваемому установлен залог в размере 1,4 миллиона долларов.

Ранее сообщалось о том, что в Россию классный руководитель из Перми получила 17 ножевых ранений, спасая учеников от ворвавшихся на урок убийц.