﻿

USD 27.12
RSS
Резня в школе США

Резня в церкви в США: ранены четверо прихожан

Инф. «ФАКТОВ»

08.02.2018 23:14 179

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

В штате Техас (США) во время церковной службы в частном доме вооруженный ножом мужчина атаковал прихожан, ранив четырех человек. Об этом сообщает Caller-Times.

Инцидент произошел около 11:00 в среду, 7 февраля. На момент атаки в здании находились более двух десятков человек.

Впоследствии один из раненых, 61-летний Фрэнк Кастилло, скончался в больнице. Еще один раненый остается в больнице с тяжелыми травмами.

Правоохранители арестовали 28-летнего Марко Антонио Морено по подозрению в убийстве и обвинению в нападении со смертоносным оружием. Он остается в тюрьме округа Нуец. Подозреваемому установлен залог в размере 1,4 миллиона долларов.

Ранее сообщалось о том, что в Россию классный руководитель из Перми получила 17 ножевых ранений, спасая учеников от ворвавшихся на урок убийц.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии