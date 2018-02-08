В МИД Венгрии отрицают достижение договоренностей с Украиной по закону "Об образовании"

В Министерстве иностранных дел Венгрии отрицают, что во время двусторонних политических консультаций в Ужгороде с заместителем министра иностранных дел Украины Василием Боднарем сторонам удалось достичь договоренности по закону Украины «Об образовании». Об этом сообщается на сайте правительства Венгрии.

«Не был заключен никакой договор, Украина продолжает не исполнять рекомендации Венецианской комиссии», — заявил представитель МИД Венгрии Тамаш Менцер.

Менцер отметил, что «позиция венгерского правительства не изменилась»: Украина не может начать реализацию закона об образовании, пока не согласует все вопросы с национальными меньшинствами, в том числе с Закарпатскими венграми.

«Пока рано говорить об изменении позиции официального Будапешта, согласно которой Венгрия блокирует международные инициативы Украины до того момента, пока не будет достигнуто соглашение по всем вопросам образовательного закона между украинской властью и венграми Закарпатья», — добавил Менцер.

Ранее представитель Министерства иностранных дел заявил, что в ходе переговоров с Венгрией удалось согласовать ключевые позиции о путях урегулирования ситуации, связанной с имплементацией языковых норм закона «Об образовании». Об этом в своем микроблоге Twitter написал заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

Напомним, что 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», положения которого (в частности ст. 7 относительно языка образования в Украине) вызвали обеспокоенность ряда стран. Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки провести в отношении этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы. Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык — украинский.

28 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин передал 7-ю статью закона об образовании на рассмотрение Венецианской комиссии.

12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) во время дебатов приняла резолюцию относительно украинского закона «Об образовании». Украинскую власть, в частности, призвали прислушаться к замечаниям Венецианской комиссии, а также продумать «более гибкую модель» двуязычного образования с учетом интересов тех, кто принадлежит к коренным народам и национальным меньшинствам.