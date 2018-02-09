Обидчик сборной Украины лишь в серии пенальти пробился в финал футзального Евро-2018

На чемпионате Европы по футзалу в столице Словении Любляне осталось провести всего два поединка — матч за третье место и финал.

Вслед за португальцами, одолевшими в полуфинале россиян (3:2), участниками решающего матча стали семикратные чемпионы Европы испанцы.

В игре ½ финала обидчики сборной Украины с огромным трудом одолели команду Казахстана, цвета которой защищают несколько бразильцев. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью -- 5:5 (Есенаманов, 16, в свои ворота, Тольра, 19, Хоселито, 29, Пола, 34, Мигелин, 43 — Тайнан, 8, Игита, 25, Тако, 25, Дуглас, 39, Жаманкулов, 48). И лишь в первой на Евро-2018 серии пенальти пиренейцы дожали соперника — 3:1. Отмечу, что впервые на турнире точный удар в игровое время в свой актив записал вратарь — голкипер казахов Игита.

В финале сборная Испании (восьмой раз в своей истории) 10 февраля сразится с командой Португалии, у которой есть лишь один, да и тот неудачный, опыт борьбы за «золото» первенства Старого Света (в 2010 году). «Бронзу» турнира в тот же день оспорят Казахстан и Россия.

Ранее fakty.ua сообщали, что сборная Украины прекратила борьбу на Евро-2018 на стадии четвертьфинала.

