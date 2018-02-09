Финансисты считают, что доллар больше дешеветь не будет

Нынешняя неделя на отечественном валютном рынке была отмечена укреплением гривни. Так, на пятницу, 9 февраля, Национальный банк Украины установил стоимость доллара на уровне 27 грн 12 коп. Таким образом, с начала недели гривня по официальному курсу подорожала на 55 копеек. На межбанке в пятницу торги проходят в диапазоне 27,08—27,12 грн за доллар — валюта США подешевела на 63 копейки за прошедшую неделю и на 71 копейку по сравнению с показателями начала месяца. В обменных пунктах доллары принимают по 26,97—27,02 грн, продают — по 27,19—27,25 грн.



— Курсовая раскачка на межбанке в четверг, 8 февраля, завершилась удешевлением доллара до 27,08−27,11 грн, — отмечает начальник управления дилинговых операций «Райффайзен банка Аваль» Юрий Гриненко. -- Иностранцы, которые всю наделю ежедневно наполняли рынок долларами под покупку украинских гривневых облигаций внутреннего займа, начали сворачивать продажи. Поэтому на открытии торгов на межбанке сначала даже были опасения, что валюты не хватит импортерам. Но как только стало понятно, что отечественные экспортеры готовы продавать свои валютные запасы (и обязательную 50-процентную выручку, и свободную часть), напряженность на рынке спала и котировки активно пошли вниз.

Финансисты считают, что курс доллара в ближайшие дни прекратит снижение. Продажа украинских облигаций внутреннего займа (ОВГЗ) завершается. Скорее всего, на следующей неделе стоимость валюты США повысится до отметок — 27,35--27,45 грн.

Официальный курс евро относительно гривни с начала февраля просел на 1 грн 61 коп. — с 34,84 грн до 33,23 грн. На межбанке 9 февраля торги по евро проходят в пределах 33,25—33,30 грн. В обменных пунктах стоимость евро зафиксировалась на уровне: покупка — 33,50—33,53 грн, продажа — 33,85—33,92 грн. Падение стоимости евро на украинском отечественном рынке финансисты связывают с мировыми тенденциями.

— На прошедшей неделе, 7 февраля, торги по евро на мировых валютных рынках завершились снижением курса на 159 пунктов: с 1,2405 до 1,2246 доллара за евро, — поясняет аналитик компании «Альпари» Владислав Антонов. - Этот показатель заметно ниже ранее прогнозируемого уровня в 1,2348 доллара за евро.

Курс евро относительно доллара на основных международных биржах начал опускаться в первых числах февраля после публикации оптимистических данных об увеличении количества рабочих мест на рынке труда в США. Что касается нашего валютного рынка, то специалисты единогласно отмечают: зимний пик высокой стоимости доллара и евро был пройден в конце января. В феврале и весной гривня будет стабильной, а к лету даже может подорожать.

Ранее fakty.ua сообщали, что с понедельника, 5 февраля, Нацбанк повысил курс гривни к доллару на 43 копейки.

