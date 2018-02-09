Подопечные Андрея Шевченко сыграют с самой титулованной командой Азии в Бельгии

Стало известно место проведения товарищеского поединка сборной Украины с самой титулованной командой Азии — Японией (56-е место в рейтинге ФИФА). Как сообщает официальный сайт федерации футбола нашей страны, игра пройдет 27 марта в рамках Kirin Challenge Cup 2018 in Europe на 30-тысячном стадионе «Морис Дюфран» в бельгийском Льеже (время начала матча станет известно позже). На этой арене принимает соперников клуб «Стандард», цвета которого защищает футболист нашей «молодежки» Валерий Лучкевич.

В прежние годы украинская национальная команда дважды встречалась с представителями Страны восходящего солнца. В 2002-м «желто-синие» уступили японцам в Осаке (0:1), а в 2005-м одолели соперника в Киеве (1:0).

Напомню, что сборная Японии примет участие в чемпионате мира-2018 и сыграет в одной группе с командами Колумбии, Польши и Сенегала.

Кстати, 23 марта наша национальная сборная проведет спарринг с командой Саудовской Аравии.

Ранее fakty.ua сообщали, что соперниками сборной Украины в группе Лиги наций стали чехи и словаки.