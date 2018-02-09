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автобус футбольной команды

Задержан фанат «Валенсии», разбивший окно в автобусе «Барселоны» (фото, видео)

Юрий САЙ, «ФАКТЫ»

09.02.2018 11:47 51

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Каталонская «Барселона», одолев по сумме двух встреч «Валенсию» (1:0 — дома и 2:0 — в гостях), пятый раз подряд вышла в финал Кубка Испании.

Встреча на стадионе «Месталья» была омрачена инцидентом, произошедшим уже после финального свистка арбитра. По окончании матча, когда игроки «Барсы» садились в автобус, один из болельщиков «Валенсии» швырнул в автобус каталонцев зарядное устройство от мобильного телефона, разбив стекло. В результате образовалась дыра около десяти сантиметров в диаметре, пишет Marca.

пробитое стекло автобуса

Хулигана скрутили полицейские и доставили в участок. При этом другие болельщики «Валенсии» скандировали оскорбительные кричалки в адрес «Барселоны», Каталонии, Жерара Пике, а также оскорбляли Самуэля Умтити из-за его цвета кожи.

Несмотря на повреждение, автобус с игроками «Барселоны» благополучно добрался в аэропорт «Манисес», откуда команда Эрнесто Вальверде в канун его 54-летия вылетела домой.

разбитое окно автобуса

В решающем матче Кубка Испании, который состоится 21 апреля на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу», «Барселона» сыграет с «Севильей», одолевшей в полуфинале «Леганес» (1:1 и 2:0).

Ранее fakty.ua сообщали, что «Реал» сенсационно вылетел из Кубка страны.

Фото marca.com

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