Эквадорца, укравшего в Нью-Йорке ведро с золотом на 1,6 млн долларов, ограбила его невеста (фото, видео)

55-летний Хулио Нивело, который вышел из тюрьмы в Эквадоре, куда его посадили за совершенную им в Нью-Йорке кражу, рассказал историю своего преступления журналистам американского телеканала NBC.

Спонтанная кража, которая была зафиксирована камерами видеонаблюдения, была совершена 29 сентября 2016 года. Охранник инкассаторского фургона ненадолго отвлекся, чтобы поговорить по мобильному телефону. В это время проходивший мимо Хулио, увидев открытые задние двери фургона, заглянул в него и ухватил стоявшее там закрытое крышкой ведро. В нем было золото для ювелиров на сумму 1,6 миллиона долларов и весом около 40 килограммов. После этого Нивело, которого СМИ прозвали «золотым мальчиком», быстро ушел с добычей прежде, чем охранники сообразили, что произошло.

Хулио, впервые приехавший в Америку в 1989 году и проживавший ранее в американском штате Нью-Джерси, признался, что регулярно совершал кражи из оставленных без присмотра машин. Его четыре раза депортировали на родину, в Эквадор (в 1994-м, 2001-м, 2005-м и 2008 годах), но он каждый раз возвращался и принимался за старое. Особенно часто он прогуливался возле ювелирных магазинов — в надежде поживиться чем-то солидным. И вот, наконец, настал его звездный час.

«Золотой мальчик» говорит, что сразу понял, как ему повезло, когда заметил возле грузовика всего двух инкассаторов. Обычно их бывает четверо или пятеро. «Как только я увидел, что парней всего двое, то сразу понял, что ведро уже принадлежит мне», — рассказывает Нивело. Едва один из охранников отвернулся, Хулио сразу же воспользовался моментом. «Мне хватило десяти секунд», — похвастался он.

«Когда я дошел до Пятой авеню и меня никто не преследовал, то понял, что игра закончена и что все это мое», — вспоминает Нивело.

«Ведро было тяжелым. Таким тяжелым…» — рассказал он. Пройдя с грузом несколько кварталов, Хулио позвонил своему приятелю и попросил помочь ему, сказав, что нужно транспортировать ведро с краской, которую он купил для ремонта.



Добравшись до своего дома в Нью-Джерси Хулио распилил два золотых слитка электропилой на небольшие куски и один из них продал своему знакомому дилеру за 230 тысяч долларов. Только тогда он в полной мере осознал размеры свой добычи. Изначально сам он оценивал ее на глаз лишь в 600 тысяч долларов.

На следующий день он снова отправился к этому же торговцу золотом. Но тот стал что-то подозревать, поскольку уже слышал о дерзкой краже на Манхэттене. Он не захотел рисковать, но пообещал свести Нивело с одним «русским парнем». Договорившись о встрече, Нивело пришел на нее, надев деловой костюм и сделав другую стрижку — рассчитывая, что в таком виде его никто не узнает. «Русский парень» выплатил ему за золото 1,2 миллиона долларов наличными.

Довольный Нивело был уверен, что обеспечил свое будущее. Деньги Хулио решил разделить со своей девушкой. Они даже успели потратить несколько десятков тысяч долларов, вырученных за несколько золотых слитков. Между тем полиция опубликовала видео кражи, и лицо Нивело замелькало на телевидении. За его поимку была объявлена награда в 100 тысяч долларов. Тогда он запаниковал и решил бежать из США в Эквадор, сделав себе фальшивые водительские права. Заметая следы, он уехал во Флориду. А потом с помощью друзей перебрался в Калифорнию, откуда отправился в Эквадор.

При этом, побоявшись везти деньги с собой, он положил их в камеру хранения, доступ к которой имела его невеста.

«Когда я пересек границу, я сказал себе: «Пока, Штаты! Я теперь в безопасном месте. Я выиграл! Я выиграл! Игра закончена, и я выиграл!» — вспоминает свое ликование Хулио.

Однако спокойно прожить ему удалось всего лишь около одного месяца: в январе 2017 года он был узнан местными полицейскими и арестован прямо на улице. «Мы не может допустить, чтобы наши соотечественники позорили страну за границей и портили ее имидж», — заявили сотрудники правоохранительных органов Эквадора.

Экстрадировать в Соединенные Штаты его не стали. После того как Нивело признали виновным, он отсидел девять месяцев в местной тюрьме. Изначально его приговорили к году тюремного заключения, но освободили досрочно за хорошее поведение. «Что же, если ты совершил преступление, за это нужно заплатить. Поэтому я не жалуюсь», — говорил Хулио.

Все проведенное в тюрьме время он думал о золоте, которое его ждет, и о любимой невесте. «Я бы уверен, что оно в надежных руках. Она любит меня. Я люблю ее», — рассказывает латиноамериканец. Но действительность была печальной. За время его отсидки возлюбленная вышла замуж за другого мужчину и вместе с супругом скрылась вместе со всем «золотым запасом» Хулио. Больше он с ней не встречался, хотя несколько раз она звонила ему по телефону. И даже, видимо терзаемая угрызениями совести, выслала ему 50 тысяч долларов. Остальные деньги, как заявила подруга эквадорца, изъяла полиция. «Но я-то знал, что полиция не нашла никаких денег. Она меня предала», — рассказал неудачливый вор.

Теперь полиция разыскивает женщину и деньги. А Нивело готов оказать в этом посильную помощь.

Вышедший на свободу Хулио Нивело живет в Эквадоре в небольшой квартирке вместе со своей матерью. Как пишет издание The New York Post, от былой роскоши у него осталась только одна рубашка от Versace.

Хулио с невестой