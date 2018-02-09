В деле об убийстве Олеся Бузины судья заявил самоотвод (обновлено)

В Шевченковском районном суде Киева идет подготовительное заседание по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины. Председательствующий судья Евгений Сидоров заявил самоотвод. Коллегия удалилась в совещательную комнату, чтобы решить, как действовать дальше.

Поддержать обвиняемых по делу — Андрея Медведько и Дениса Полищука — в суд пришли народные депутаты Украины: Андрей Левус («Народный фронт»), Игорь Луценко («Батькiвщина»), Оксана Корчинская («Радикальная партия Олега Ляшко») и Андрей Ильенко (внефракционный). Присутствует на заседании и мать Олеся Бузины.

Как сообщает Lb.ua, возле здания суда собрались около 100 человек, которые также пришли поддержать обвиняемых. У входа выставлен кордон охраны силовиков. Всех, кто хочет попасть на заседание, проверяют при помощи металлоискателя.

Адвокат обвиняемых Андрей Федур в начале заседания заявил, что суд не является компетентным — по его мнению, дело Медведько и Полищука должен рассматривать суд присяжных.

Напомним, что журналиста Олеся Бузину, которого патриотически настроенные граждане обвиняли в последовательной антиукраинской позиции, расстреляли возле дома, где он жил 16 апреля 2015 года.

Как сообщали fakty.ua, Медведько и Полищук заявили, что в момент убийства находились в сотнях километров от Киева, в зоне АТО,