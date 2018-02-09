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Хулио Нивело

Эквадорец, укравший в Нью-Йорке ведро с золотом, рассказал историю своего преступления

Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

09.02.2018 11:41 272

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Вышедший на свободу Хулио Нивело рассказал американским журналистам историю своего громкого преступления, которая оказалась довольно печальной и поучительной. О краже, совершенной уроженцем Эквадора в центре Нью-Йорка в 2016 году, писали все американские и мировые СМИ. Нивело, считавшего, что он обеспечил свое будущее и удачно скрылся от правосудия, ожидало большое разочарование.

Подробности рассказа Хулио читайте здесь.

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