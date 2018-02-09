Названы лучшие легкоатлеты января в Украине

Многоборец Алексей Касьянов и прыгунья в высоту Юлия Левченко признаны лучшими легкоатлетами Украины по итогам января. Об этом сообщает официальный сайт Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ).

Победе спортсменов в данной номинации способствовали удачные выступления в первом месяце нового года. В частности, 32-летний Касьянов в январе выиграл международный турнир по многоборью во французском Обьере с третьим результатом сезона в мире — 6016 очков.

Что касается 20-летней Левченко, то киевлянка в победила на «Рождественских стартах» в Киеве и выиграла международные соревнования в немецком Котбусе, установив новый молодежный рекорд Украины и выполнив норматив на чемпионат мира в помещениях — 1,97 метра.

Отмечу, что лучшие легкоатлеты по итогам месяца определяются путем голосования членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков.

Напомню, что лучшими легкоатлетами Украины по итогам декабря были признаны прыгуны в высоту Виктор Лонский и Катерина Табашник.