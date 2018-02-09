Гриневич назвала количество школьников, получающих образование на национальном языке

О планах по имплементации языковой статьи Закона «Об образовании», выводах Венецианской комиссии и консультациях внутри украинского общества глава Минобразования Лилия Гриневич рассказала на встрече с главой бюро Государственного департамента США по европейским и евразийским делам Весс Митчелл.

«Общее количество школьников в Украине — 3,7 миллиона в более 16 тысячах школ. Из этого числа 400 тысяч детей учатся на языке собственного национального меньшинства. Дети, принадлежащие к национальным общинам, посещают 1,345 тысячи начальных и средних школ в Украине. Из этого числа количество школ с исключительно языком обучения национальной общины — 735. Существуют различные подходы к обучению в этих школах. Например, есть венгерские школы с обучением исключительно на материнском языке. В многих румынских школах применяют двуязычный подход. Польские школы уже преподают значительное количество предметов на украинском языке», — заявила Лилия Гриневич.

По словам министра, серьезную обеспокоенность вызывает ситуация в районах, плотно населенных национальными меньшинствами. «Согласно нашим официальным данным, 55 процентов школьников из школ в румынских густонаселенных общинах и 62 процента школьников из школ в венгерских густонаселенных общинах не смогли сдать внешнее независимое тестирование. Это серьезное препятствие для дальнейшего образования и профессиональной карьеры этих детей в Украине. Невозможность использования государственного языка также лишает школьников возможности в будущем получить надлежащую работу», — добавила руководитель Минобразования.

Лилия Гриневич подчеркнула, что Украина довольна выводами Венецианской комиссии и готова имплементировать ее рекомендации. В частности, речь идет об увеличении продолжительности переходного периода для языковой статьи до 2023 года, а также детальном описании различных моделей изучения и обучения на государственном языке в школах для различных национальных общин в Законе «Об общем среднем образовании».

«Моя позиция четкая: мы заинтересованы в диалоге с дружественными странами-соседями и готовы договариваться о принципах имплементации языковой статьи, как мы это сделали практически со всеми партнерами в этой ситуации. Однако мы должны быть тверды в том, что это должен быть диалог, а не язык ультиматумов», — отметила Лилия Гриневич, говоря о резко негативной реакцией на новый образовательный закон в Венгрии.

Как сообщали fakty.ua, ранее заместитель главы Министерства иностранных дел Василий Боднар заявил, что Украина и Венгрия согласовали ключевые позиции по языковому вопросу в законе об образовании. Однако позже в МИД Венгрии заявили, что никакие договоренности достигнуты не были.