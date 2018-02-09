Половина населения Украины не привита от дифтерии, — Минздрав

На данный момент от дифтерии вакцинирована только половина граждан Украины. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

«Сейчас есть около 50% вакцинированных от дифтерии, и нам нужно это усиливать, есть вакцины в наших поликлиниках, у наших педиатров, у семейных врачей, можно вакцинироваться», — сказала она в эфире «112 Украина».

Глава ведомства указала, что вакцинироваться должны не только дети — начиная с 16 лет взрослые должны каждые 10 лет делать прививки от дифтерии и столбняка.

«Министерство проводит работу среди взрослых, мотивируя их вакцинироваться. Для них закуплены вакцины по государственной программе. Есть достаточно вакцин и для детей, и для взрослых», — заявила Супрун.

Она также сообщила, что в 2018 год Минздрав намерен приобрести дополнительные вакцины от кори. По ее словам, только для плановых вакцинаций нужно 900 тыс. доз, а ведь в Украине еще есть большое количество детей, которые не были привиты в течение последних 10 лет.

Супрун выразила надежду на сотрудничество с Соединенными Штатами Америки, которые могут предоставить вакцину в рамках гуманитарной помощи от американских военных.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения сообщили, что в Украину поставят более миллиона доз вакцины от кори.

А с вакциной от дифтерии все не так хорошо. И это притом, что, по словам доктора Евгения Комаровского, вспышка кори может привести к эпидемии дифтерии, а это намного опаснее.