Оккупанты вынудили британскую журналистку покинуть Крым

Английскую журналистку-фрилансера Маделайн Роуч, публиковавшую в The Moscow Times, Newsweek, The Globe and Mail и других изданиях материалы о нарушениях прав человека в аннексированном Россией Крыму и о преследованиях крымских татар, оштрафовали и вынудили покинуть полуостров.

Как сообщает Радио Свобода, оккупационные власти задержали Роуч в хостеле Симферополя. Ее обвинили в журналистской деятельности в Крыму без аккредитации российского МИД, а также в отсутствии медицинской страховки. Журналистку допросили в отделе полиции, а после отправили в суд, который осудил ее по статье о нарушении иностранным гражданином правил въезда и пребывания в России.

В качестве доказательства вины журналистки полицейские демонстрировали в суде статью Роуч на сайте Aljazeera о возвращении карательной психиатрии в деятельности российских спецслужб на примере дела заместителя главы Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова, который почти месяц принудительно провел в психиатрической больнице.

Адвокат по назначению Андрей Семенец настоятельно рекомендовал Роуч признать вину, уплатить штраф и покинуть Крым. Журналистка была оштрафована на четыре тысячи рублей (почти 2 тысячи гривен) и уехала.

