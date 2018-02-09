﻿

USD 27.12
RSS
британская журналистка, которую заставили уехать из Крыма

Оккупанты вынудили британскую журналистку покинуть Крым

Александр ГАЛУХ, «ФАКТЫ»

09.02.2018 12:12 115

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Английскую журналистку-фрилансера Маделайн Роуч, публиковавшую в The Moscow Times, Newsweek, The Globe and Mail и других изданиях материалы о нарушениях прав человека в аннексированном Россией Крыму и о преследованиях крымских татар, оштрафовали и вынудили покинуть полуостров.

Как сообщает Радио Свобода, оккупационные власти задержали Роуч в хостеле Симферополя. Ее обвинили в журналистской деятельности в Крыму без аккредитации российского МИД, а также в отсутствии медицинской страховки. Журналистку допросили в отделе полиции, а после отправили в суд, который осудил ее по статье о нарушении иностранным гражданином правил въезда и пребывания в России.

В качестве доказательства вины журналистки полицейские демонстрировали в суде статью Роуч на сайте Aljazeera о возвращении карательной психиатрии в деятельности российских спецслужб на примере дела заместителя главы Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова, который почти месяц принудительно провел в психиатрической больнице.

Адвокат по назначению Андрей Семенец настоятельно рекомендовал Роуч признать вину, уплатить штраф и покинуть Крым. Журналистка была оштрафована на четыре тысячи рублей (почти 2 тысячи гривен) и уехала.

Как ранее сообщали fakty.ua, в Крыму прошел сбор средств в поддержку Владимира Балуха — украинского патриота, осужденного оккупационным «судом».

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии