Делегация Ирана возмутилась решением организаторов Олимпиады-2018 не дарить ей смартфоны

Делегация Ирана на Олимпиаде в Пхенчхане возмутилась решением организаторов Игр-2018 не дарить ей смартфоны. Суть конфликта в следующем: оргкомитет Олимпиады совместно с одним из мировых брендов приняли решение подарить каждому из участников Игр новейшие смартфоны. Однако спортсменам двух стран — Ирана и КНДР — они не достались.

Предполагается, что причиной такого решения послужило то обстоятельство, что организаторы испугались гнева ООН, ранее наложившей на Иран и КНДР санкции. В частности, такой подарок может нарушить резолюцию ООН, запрещающую поставки в страну предметов роскоши и товаров двойного назначения.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф поставил компании-производителю смартфонов ультиматум — либо та пересматривает свое решение, либо сам чиновник перестает пользоваться своим смартфоном от этого производителя.

Позднее Международный олимпийский комитет заявил, что смартфоны будут подарены всем без исключениям участникам Игр-2018. При этом спортсмены из КНДР все же не смогут забрать из домой.

Напомню, что официальная церемония открытия Олимпиады-2018 начнется сегодня в 13.00 по киевскому времени. Прямая трансляция — на телеканале «UA.Перший»