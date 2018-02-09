Американка смыла в унитаз самолета своего хомячка, обвинив в этом авиакомпанию

В аэропорту американского города Балтимор произошла история, которая повергла в шок всех любителей животных. Возвращавшаяся домой из колледжа студентка спустила в унитаз самолета своего «любимого хомячка» по кличке Пебблс.

21-летняя Белен Альдекоси утверждает, что у нее «не было иного выбора» и что к этому ее вынудили сотрудники авиакомпании Spirit Airlines.

Как пишет Miami Herald, Белен заранее неоднократно узнавала, можно ли ей взять с собой в полет до Майами хомячка. И в авиакомпании ее заверили, что можно. Однако, когда она попыталась пронести его на борт, возник скандал. Стюардессы утверждали, что грызуна проносить в салон запрещено.

Белен никто не провожал. Она не могла отдать хомяка кому-то из знакомых. Лететь домой в Майами ей надо было срочно, поскольку у нее была назначена встреча с врачом. По ее словам, было жестоко оставить хомячка замерзать на улице, где он мог к тому же попасть под машину. И она решила, что будет гуманнее смыть его в унитаз, похоронив в «водяной могиле». По ее словам, именно это предложили ей сделать члены экипажа.

В авиакомпании подтвердили, что не разрешили пассажирке взять животное с собой. Но утверждают, что не давали ей инструкций смывать его в унитаз или «каким-либо иным способом причинить ему вред».

Альдекоси подала в суд на компанию. «Это не был гигантский павлин, который мог представлять собой опасность для окружающих. А всего лишь маленький, безобидный хомячок, который помещался на ладони», — утверждает ее адвокат, напоминая о недавно произошедшей истории, когда на борт самолета United Airlines не пустили павлина.

«Я плакала… Я плакала целых десять минут подряд», — говорит студентка, утверждая, что это решение далось ей нелегко.

Хомячка Белен завела в прошлом году по совету врачей в качестве «животного для утешения» — после того как у нее заподозрили рак. Пебблс помогал ей справляться с эмоциональным напряжением. С собой у студентки было даже письмо от доктора, где говорилось что Пебблс «необходим ей для эмоциональной поддержки». Однако это не помогло.

По правилам воздушных перевозок в США перевозка хомячков в специальных контейнерах не запрещается. Однако, каждая авиакомпания решает этот вопрос на свое усмотрение.