«Смерть 4-летней девочки на Закарпатье на совести ее родителей» – Москаль

Смерть 4-летней девочки от кори на совести ее родителей, которые в положенный срок не захотели ее вакцинировать. Об этом сообщил председатель Закарпатской областной государственной организации Геннадий Москаль.

«Ребенок не был привит от кори в 1-летнем возрасте (именно тогда делается первая прививка), поскольку родители отказались делать это по религиозным соображениям», — отметил он.

По словам чиновника, 14 января у девочки поднялась температура до 39 градусов, дальше появился характерная сыпь. Причем за неделю до этого корью заболела ее мать.

«Несмотря на все симптомы тяжелой болезни, родители обратились в районную больницу аж на пятый день, 19 января. Девочка попала на стационарное лечение в крайне тяжелом состоянии и была переведена на искусственную вентиляцию легких. Через два дня ее транспортировали в областную детскую больницу в Мукачево, для консультаций вызвали врачей из Киева. К сожалению, все усилия медиков оказались тщетными, девочка умерла. Причина смерти — тяжелое течение кори, этот диагноз подтвержден лабораторно», — рассказал Москаль.

В целом по области, по его данным, с начала 2018 года зафиксировано 715 случаев кори, из них 566 — это дети до 17 лет. Около 70% больных не были привиты из-за отсутствия вакцины. При этом процент отказа родителей от вакцинации довольно незначительный — за прошлый год и начало нынешнего от прививок отказались только 317 человек.

«Сейчас Закарпатье обеспечено вакциной от кори, паротита и краснухи за счет гуманитарной помощи из Венгрии», — сообщил глава ОГА.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Мукачевской областной детской больнице умерла четырехлетняя девочка. Ее смерть стала пятой в Украине от кори. Ранее сообщалось, что от осложнений заболевания умерли двое взрослых и двое детей. Всего с начала года корь диагностировали более чем у 3,5 тыс. человек.