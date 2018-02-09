Кениец выиграл 1,8 млн евро, угадав исход 17 футбольных матчей

31-летний кениец Гордон Опио, владеющий небольшим магазинчиком в одном из бедных районов Найроби, сорвал самый больший джекпот в истории своей страны — 1,8 миллиона евро. На прошлой неделе счастливчик угадал 17 исходов матчей в различных футбольных лигах Европы.

Примечательно, что последним событием для Гордона стал поединок английской премьер-лиги «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» (2:2), где он ставил на ничью. По иронии судьбы помог игроку его соотечественник Виктор Ваньяма, забивший первый мяч «шпор».

«Я был счастлив, когда капитан сборной Кении Виктор Ваньяма и англичанин Харри Кейн забили два мяча за „Тоттенхэм“, — цитирует Гордона Опио lequipе.fr. - А вот когда „Ливерпуль“ открыл счет, я на время перестал смотреть игру».

Ранее fakty.ua сообщали, что в Германии футбольный арбитр съел конфету, брошенную на поле фанатами.

