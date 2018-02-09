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«ДНР», нет связи

У «ДНР» появились предложения по восстановлению Vodafone

Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

09.02.2018 13:00 216

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Об этом пишут сепаратистские СМИ.

Представитель «ДНР» на переговорах в Минске, «председатель народного совета» недореспублики Денис Пушилин заявил, что вопрос о восстановлении мобильной связи Vodafone будет опять поднят на очередной встрече Трехсторонней контактной группы, запланированной на 14 февраля. «У нас есть предложения, что нужно делать», — сказал он. Никакой конкретики в его спиче не прозвучало.

Напомним, что с 11 января в «ДНР» недоступна связь оператора Vodafone из-за повреждения кабеля в районе Еленовки. В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» — «Феникс», в «ЛНР» — «Лугаком»).

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в СБУ назвали основные механизмы финансирования ОРДЛО.

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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.

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