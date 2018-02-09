Стало известно, кому Кирилл Серебренников доверил играть Виктора Цоя (фото)
В столице Германии 15 февраля стартует 68-й Берлинский международный кинофестиваль. В его рамках будет показан новый фильм известного российского режиссера Кирилла Серебренникова «Лето».
Серебренников успел смонтировать картину несмотря на то, что находится уже несколько месяцев под домашним арестом в Москве. Режиссера обвинили в хищении бюджетных средств.
Действие фильма происходит летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Виктор Цой записывает свой первый альбом, а Майк Науменко собирает группу «Зоопарк».
Продюсер картины Илья Стюарт подчеркивает, что «Лето» — не байопик. Безусловно, главные герои фильма — реальные и очень известные люди. Однако Серебренников оставил за собой право на определенные вольности в трактовке тех событий.
«Кирилл рассказывает историю трех героев — Майка, Натальи и Виктора, а также событий, которые происходили летом 1981 года в Ленинграде вокруг легендарного рок-клуба. В фильме очень много музыки и невероятной энергии того времени», — говорит Стюарт.
В основу картины положена малоизвестная история отношений Цоя, Науменко и жены Майка Натальи.
Рома Зверев и Тео Ю в фильме «Лето»
Майка Науменко сыграл лидер российской группы «Звери» Рома Зверев. Это его дебют в кино. Роль жены Науменко досталась актрисе Ирине Старшенбаум (звезда фильма «Притяжение»).
В роли Виктора Цоя снялся корейский актер Тео Ю, известный по фильмам «Один за другим» Ким Ки Дука и «День-ночь, день-ночь» Джулии Локтев.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!”