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Кадр из фильма «Лето»

Стало известно, кому Кирилл Серебренников доверил играть Виктора Цоя (фото)

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

09.02.2018 13:03 81

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В столице Германии 15 февраля стартует 68-й Берлинский международный кинофестиваль. В его рамках будет показан новый фильм известного российского режиссера Кирилла Серебренникова «Лето».

Серебренников успел смонтировать картину несмотря на то, что находится уже несколько месяцев под домашним арестом в Москве. Режиссера обвинили в хищении бюджетных средств.

Действие фильма происходит летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Виктор Цой записывает свой первый альбом, а Майк Науменко собирает группу «Зоопарк».

Продюсер картины Илья Стюарт подчеркивает, что «Лето» — не байопик. Безусловно, главные герои фильма — реальные и очень известные люди. Однако Серебренников оставил за собой право на определенные вольности в трактовке тех событий.

«Кирилл рассказывает историю трех героев — Майка, Натальи и Виктора, а также событий, которые происходили летом 1981 года в Ленинграде вокруг легендарного рок-клуба. В фильме очень много музыки и невероятной энергии того времени», — говорит Стюарт.

В основу картины положена малоизвестная история отношений Цоя, Науменко и жены Майка Натальи.

Рома Зверев и Тео Ю в фильме «Лето»

Майка Науменко сыграл лидер российской группы «Звери» Рома Зверев. Это его дебют в кино. Роль жены Науменко досталась актрисе Ирине Старшенбаум (звезда фильма «Притяжение»).

В роли Виктора Цоя снялся корейский актер Тео Ю, известный по фильмам «Один за другим» Ким Ки Дука и «День-ночь, день-ночь» Джулии Локтев.

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