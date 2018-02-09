Киевский юрист незаконно легализовывал в Украине беглых россиян

Незаконную переправку граждан через госграницу и подделку документов инкриминируют 40-летнему киевскому юристу. Установлено, что он помог незаконно получить украинское гражданство как минимум пятерым гражданам России, числившимся в международном розыске. Среди них — бывший начальник управления МВД, разыскиваемый за крупные хищения, экс-помощник замминистра внутренних дел России, числящиеся в розыске убийцы и проч. Один из них даже имитировал свою гибель, чтобы наверняка «уйти» из поля зрения правоохранителей.

Установлено, что пытавшиеся скрыться от правосудия россияне обращались к владельцу юридической фирмы, занимавшейся вопросами гражданства. Он изготавливал поддельные документы, позволявшие получить вид на жительство в Украине. В частности — справки о том, что в нашей стране у них проживают близкие родственники. Также в схеме была задействована чиновник Госмиграционной службы — она же гражданская жена организатора группы.

После получения вида на жительство россияне женились на украинках, переходя на фамилию жены. Эти браки также оформлялись по ускоренной процедуре — благодаря поддельным справкам о беременности невесты. Молодожен быстро оформлял украинское гражданство. И почти сразу получал развод. После этого россияне с настоящими украинскими паспортами и новыми фамилиями могли спокойно ездить по миру, не боясь задержания: их идентификация по розыскным базам стала практически невозможной, рассказала «ФАКТАМ» пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.



Ранее fakty.ua сообщали, что схема была раскрыта в прошлом году. Но по горячим следам тогда удалось задержать не всех — организатор группы, владелец столичной юрфирмы, ударился в бега. Как оказалось, «невестой» зачастую была подруга его гражданской жены. Судя по документам, за полтора года она трижды получала справку о четырехмесячной беременности. Как удалось задержать беглеца, правоохранители пока не раскрывают.

За время следствия чиновницу Госмиграции, признавшую свою вину, успели осудить за подделку документов и служебный подлог. Материалы по возможной причастности других сотрудников службы были выделены в отдельное производство.

Напомним, эта схема работает давно и успешно. По такой же процедуре стал гражданином Украины Артур Кринари (он же Денисултанов, Курмакаев и проч.), задержанный в прошлом году в Киеве при попытке убийства Адама Осмаева и Амины Окуевой. Первая попытка «украинизации» по поддельному паспорту на имя Салмана Тищенко — в 1998 году в Харькове — у него не прошла. Через несколько лет после экстрадиции Кринари вернулся — на этот раз в Одессу. Купив поддельные документы на имя Александра Винустовича Дакара, умершего в 2001 году, он женился и получил уже новые, настоящие.