Ким Кардашьян раскритиковали за «неприличный» снимок, который сделала ее четырехлетняя дочь (фото)

Пользователи соцсетей обрушились с суровой критикой на Ким Кардашьян за выложенный ею «неприличный» снимок. 37-летняя красотка не впервые выкладывает в интернете свои провокационные фотографии. Однако, на этот раз, по мнению многих, она перегнула палку. Фото, на котором она позирует перед зеркалом приспустив бюстгальтер, сделала ее старшая дочь — четырехлетняя Норт Уэст. Отражение девочки видно в зеркале. А, кроме того, мать троих детей, сама написала, кто именно является фотографом.

«Отвратительно!», «Это уж слишком!», «Чему ты учишь ребенка и какой подаешь ей пример?!» — наперебой пишут в комментариях. Один из пользователей предположил, что Ким таким образом пытается привлечь к внимание. «Она просто не может вынести тот факт, что ее затмевает младшая сестра», — написал он, имея в виду недавнее рождение первенца у Кайли Дженнер.

Впрочем, некоторые сочли ситуацию вполне безобидной и выступили в защиту Кардашьян, считая, что это нормальные отношения между матерью и дочкой. К тому же этот снимок можно считать вполне пристойным по сравнению с теми, что имеет обыкновение демонстрировать светская львица и телезвезда.