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Пхенчхан

В Пхенчхане началась церемония открытия Олимпиады-2018

Денис МАЛЬКЕВИЧ, «ФАКТЫ»

09.02.2018 13:22 74

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В южнокорейском Пхенчхане началась торжественная церемония открытия XXIII Зимних Олимпийских игр, которые пройдут в этом юнокорейском городе с 9-го по 25 февраля.

На параде команд-участниц олимпийская сборная Украины в соответствии с буквами корейского алфавита пройдет 57-й.

Прямую трансляцию этого мероприятия показывает телеканал «UA.Перший». В интернете церемонию открытия можно увидеть, перейдя по этой ссылке.

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