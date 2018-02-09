В Пхенчхане началась церемония открытия Олимпиады-2018
В южнокорейском Пхенчхане началась торжественная церемония открытия XXIII Зимних Олимпийских игр, которые пройдут в этом юнокорейском городе с 9-го по 25 февраля.
На параде команд-участниц олимпийская сборная Украины в соответствии с буквами корейского алфавита пройдет 57-й.
Прямую трансляцию этого мероприятия показывает телеканал «UA.Перший». В интернете церемонию открытия можно увидеть, перейдя по этой ссылке.
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