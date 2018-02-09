Орлуша высмеял Путина в новом стихотворении

Российский поэт Андрей Орлов высмеял ситуацию, случившуюся с пассажирами рейса Красноярск-Москва.

7 февраля Путин прибыл в Красноярск. Городской аэропорт «Емельяново» закрыли после посадки самолета главы государства-агрессора, пассажиры не могли вылететь никуда. А бедолаг, прилетевших рейсом Красноярск-Москва, два часа держали в самолете — как раз в тот момент приземлялся «борт № 1».

Российский поэт Андрей Орлов (Орлуша) опубликовал в Telegram очередной стих на эту тему.

Широка страна моя родная,

Есть пустыни, горы, лес и лед,

Я другой такой страны не знаю,

Где бы президентский самолет,

Не подвергшись никакой угрозе

В самом центре собственной страны

Два часа держал бы на морозе

Тех, кто с ним, как граждане, равны.

Президент легко сбежал по трапу,

Полон мыслей, планов и идей

В это время верные сатрапы

Преданно морозили людей.

Минус, я прошу простить, шестнадцать!

Двери — настежь, холод ледяной,

Но никто не хочет разобраться,

Жалобы при этом — ни одной!

Факт случись бы не у нас, а где-то, —

Ждали бы отставки поутру.

Наш гарант плевать хотел на это,

Но замерзли слюни на ветру.

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