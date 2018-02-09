Орлуша высмеял Путина в новом стихотворении
Российский поэт Андрей Орлов высмеял ситуацию, случившуюся с пассажирами рейса Красноярск-Москва.
7 февраля Путин прибыл в Красноярск. Городской аэропорт «Емельяново» закрыли после посадки самолета главы государства-агрессора, пассажиры не могли вылететь никуда. А бедолаг, прилетевших рейсом Красноярск-Москва, два часа держали в самолете — как раз в тот момент приземлялся «борт № 1».
Российский поэт Андрей Орлов (Орлуша) опубликовал в Telegram очередной стих на эту тему.
Широка страна моя родная,
Есть пустыни, горы, лес и лед,
Я другой такой страны не знаю,
Где бы президентский самолет,
Не подвергшись никакой угрозе
В самом центре собственной страны
Два часа держал бы на морозе
Тех, кто с ним, как граждане, равны.
Президент легко сбежал по трапу,
Полон мыслей, планов и идей
В это время верные сатрапы
Преданно морозили людей.
Минус, я прошу простить, шестнадцать!
Двери — настежь, холод ледяной,
Но никто не хочет разобраться,
Жалобы при этом — ни одной!
Факт случись бы не у нас, а где-то, —
Ждали бы отставки поутру.
Наш гарант плевать хотел на это,
Но замерзли слюни на ветру.
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