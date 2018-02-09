Препятствий для продолжения экстрадиционной проверки Саакашвили нет, — Петренко

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что сейчас нет юридических преград для продолжения процесса экстрадиционной проверки экс-главы Одесской ОГА, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.

«Сейчас нет юридических препятствий относительно продолжения процесса экстрадиции, экстрадиционной проверки по запросу грузинской стороны, который поступил в Министерство юстиции Украины, в Генеральную прокуратуру Украины. Поэтому мы, со своей стороны, будем действовать исключительно в рамках действующего законодательства и международных норм. Ожидаем от органов прокуратуры завершения экстрадиционной проверки для того, чтобы принять уже окончательное решение по данному запросу по экстрадиции данного лица», — заявил Павел Петренко в эфире «112 Украина».

Напомним, что Михеил Саакашвили уже проиграл два суда в Украине. Так, Киевский апелляционный административный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции о признании законным отказа Государственной миграционной службы предоставить экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите. А Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска о признании противоправной бездеятельность Государственной миграционной службы Украины и управления ГМС в Киевской области.

Напомним, что суд в Тбилиси приговорил экс-президента Грузии Саакашвили к трем годам лишения свободы условно. Бывшему грузинскому лидеру предъявили обвинение по статье «злоупотребление должностными полномочиями».

Тем не менее председатель грузинского парламента Ираклий Кобахидзе заявил, что в случае депортации экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на родину его арестуют, так как уже есть судебный приговор, сообщает «Спутник-Грузия».

Как сообщали fakty.ua, 12 февраля, прокуратура Киева намерена опросить бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили в рамках экстрадиционной проверки, которую осуществляет Минюст Украины.