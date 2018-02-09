Судьи по делу Бузины не удовлетворили свое заявление о самоотводе

Коллегия судей под председательством Евгения Сидорова не удовлетворила заявления о самоотводе председательствующего и отводе всей коллегии.

Напомним, что в Шевченковском суде Киева начали рассматривать «дело Бузины». Поскольку 1 февраля обвиняемые ходатайствовали о рассмотрении дела судом присяжных (ходатайство до сих пор не удовлетворено), их адвокат Андрей Федур заявил, что нынешний состав суда некомпетентен для проведения слушания. Он попросил судей взять самоотвод.

Обвинение не поддержало это заявление. Прокурор утверждал, что этот состав суда должен только решить, рассматривать ли дело по сути. И лишь после этого решения должен быть назначен суд присяжных.

В то же время председательствующий заявил, что, в соответствии с Конституцией Украины, он берет самоотвод.

После недолгого пребывания в совещательной комнате судейская коллегия вышла в зал, и Сидоров огласил ее решение. Которым отказал в удовлетворении самоотвода судье Евгению Сидорову и выразил решение коллегии в нецелесообразности самоотвода всей коллегии на предварительном заседании.

В течение десяти дней суд должен решить, назначить ли дело к рассмотрению по сути, а также определиться с составом суда. Следующее заседание назначено на 22 февраля.

Ранее fakty.ua сообщали, что в Шевченковском районном суде Киева идет подготовительное заседание по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины.