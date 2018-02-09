Одна из ведущих биатлонисток Украины пропустит олимпийский спринт в Пхенчхане

Одна из ведущих биатлонисток Украины Юлия Джима пропустит завтрашний женский спринт на олимпийской трассе в Пхенчхане. Об этом в комментарии для XSport сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

«Юля хочет сосредоточиться на индивидуальной гонке и масс-старте», — сказал он.

При этом Джима обеспечила себе попадание в масс-старт, хоть и занимает 16-ю позицию в общем зачете Кубка мира (в гонку автоматически попадают 15 лучших биатлонисток из этого списка). Это стало возможным после того, как МОК не допустил участию в Олимпиаде россиянку Екатерину Юрлову-Перхт.

27-летнюю киевлянку в спринтерской гонке заменит Ирина Варвинец, завоевавшая три медали на чемпионате Европы в Риднау и признанная лучшей спортсменкой Украины по итогам января.

Напомню, что Джима попала в первоначальный состав сборной на женскую спринтерскую гонку в Пхенчхане.

В нынешнем розыгрыше Кубка мира Юлия Джима завоевала две личные «бронзы» на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде и эстафетное «серебро» на втором — в Хохфильцене.

С графиком проведения и расписанием телетрансляций биатлонных соревнований на Олимпиаде-2018 вы можете ознакомиться здесь.