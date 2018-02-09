Задержан «металлист», разрушивший полсотни могил в Кропивницком

В Кропивницком (Кировоградская область) задержан вандал, разрушивший около полусотни могил на Дальневосточном кладбище города.

Сообщения о надругательстве над могилами начали поступать в полицию Кропивницкого в конце прошлого года. Отрабатывая возможных подозреваемых, правоохранители проверяли ранее судимых, бомжей, и замеченных в подобных преступлениях местных жителей.

— В процессе отработки участковые получили информацию об одном из местных жителей. Он нигде не работает и в настоящее время находится под судом за грабеж. В то же время деньги на жизнь у него водились. Проследив за ним, полицейские организовали засаду возле кладбища и поймали вора, когда он выехал с территории на небольшом грузовике, — рассказал «ФАКТАМ» начальник сектора участковых офицеров Кропивницкого отдела полиции Олег Петров.

В грузовике выявили металлические части оград и памятников с 46 могил, которые были разрушены за две последние недели. Как пояснил хозяин машины, местный житель нанял его, сказав, что на кладбище лежит принадлежащий ему металлолом, который надо отвезти в пункт приема. Выяснилось, что 27-летний вандал, чтобы не таскать каждый раз по несколько килограммов железа, две недели складировал выломанные оградки, рассчитывая сдать их «оптом».

Задержанному готовятся объявить подозрение в надругательстве над могилами. Его проверяют на причастность к другим подобным эпизодам на том же кладбище — следствие подозревает, что он мог разрушить и уже сдать в лом ограды с гораздо большего количества могил.

Ранее fakty.ua сообщали о погроме на кладбище в Одесской области.

Фото со страницы полиции Кировоградщины в Facebook

