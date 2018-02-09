Основной голкипер «Динамо» не сыграет в Лиге Европы против АЕКа

Травма, полученная на испанском сборе 23-летним голкипером Георгием Бущаном, который осенью застолбил за собой пост номер один в столичном клубе, оказалась серьезной. Спустя некоторое время после спарринга с болгарским ЦСКА у вратаря обнаружили трещину в малоберцовой кости. Бущана ожидает четыре недели в гипсе и еще примерно полмесяца восстановления, сообщает dynamomania.com.

Вратарь, который в осенней части сезона провел за «Динамо» 11 матчей (в том числе встречи против «Янг Бойз», «Скендербеу» и «Партизана»), не только пропустит обе еврокубковые игры с греческим АЕКом (15 февраля в Афинах и 22-го — в Киеве), но и старт второй части чемпионата Украины. Хотя в Афины полетит вместе с командой.

Теперь тренерский штаб «бело-синих» сможет рассчитывать только на 25-летнего голкипера Артура Рудько и 20-летнего Владимира Маханькова, которые набирают форму в контрольных матчах на сборах.

Ранее fakty.ua сообщали, что еще один вратарь «Динамо» Максим Коваль на правах аренды перешел в испанский «Депортиво».