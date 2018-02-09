Недовольный Климкин прокомментировал решении ЕСПЧ по компенсации Афанасьеву

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал решение Европейского суда по правам человека по жалобе бывшего узника Кремля Геннадия Афанасьева.

«Никогда не обсуждал решение ЕСПЧ, но по делу Геннадию Афанасьева у меня очень смешанные чувства. С одной стороны, осуждаются действия — и этот голос звучит на весь мир. С другой — все пытки оцениваются в две тысячи евро… Каждое позорное нарушение Россией прав человека должно заканчиваться суровым судебным приговором», — заявил Павел Климкин.

Как сообщали fakty.ua, ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию бывшему украинскому политзаключенному.