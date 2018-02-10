Впервые в Полтаве полицейский-взяточник получил реальный срок (фото)

Октябрьский районный суд Полтавы вынес приговор инспектору городского Управления патрульной полиции Роману Ц., который в мае прошлого года был задержан на получении взятки. В суде было доказано, что патрульный полицейский остановил автомобиль, за рулем которого находился водитель в нетрезвом состоянии. Составив два административных протокола, лейтенант полиции забрал ключи у владельца автомобиля, потребовав за их возвращение 2000 гривен.

Получить эти деньги полицейский поручил своему знакомому, несколько раз менял место и время встречи. Но «конспирация» не помогла. Когда наличные оказались у Романа Ц., к нему пришли сотрудники УСБУ и областной прокуратуры. Патрульная полиция Полтавы тогда сообщила, что подозреваемый задержан по инициативе руководства управления и что «такое событие произошло впервые за год и два месяца работы патрульной полиции в городе».

Теперь стало известно, что впервые в Полтаве полицейский-взяточник получил реальный срок наказания: 5,5 года лишения свободы с конфискацией половины имущества. Кроме того, суд лишил Романа Ц. звания лейтенант полиции и права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на протяжении двух лет.

Осужденный имеет право обратиться в месячный срок в апелляционную инстанцию с просьбой смягчить приговор.

Ранее fakty.ua сообщали, как полтавский полицейский, попавшись на взятке, бросил напарника и пытался скрыться в поле.

Фото из архива УСБУ в Полтавской области