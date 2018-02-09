У китайца, игравшего на унитазе в мобильный телефон, выпала прямая кишка (фото)

Житель округа Чжуншань в китайской провинции Гуандун просидел больше получаса на унитазе, увлекшись игрой на мобильном телефоне. Неожиданно, он обнаружил, что из его ануса наполовину вышел какой-то крупный сгусток диаметром около 16 сантиметров.

Испуганный мужчина немедленно обратился в больницу, хотя уже была поздняя ночь. Там ему объяснили, что у него произошло выпадение прямой кишки (или ректальный пролапс). По словам медиков, такое иногда случается, если слишком долго сидеть в туалете — из-за ослабления анально-ректальных мышц, которые не выдерживают давления.

Китаец признался, что и раньше частенько играл, сидя на унитазе. К тому же, проблемы с прямой кишкой у него были еще с детства. Однако, он никогда не обращался к врачам по этому поводу. А привычка долго заседать в «кабинете задумчивости» лишь усугубила ситуацию.

Как пишет The Daily Mail, мужчина, чье имя не разглашается, перенес операцию и сейчас проходит лечение в больнице.



