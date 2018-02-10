22 удара ножницами младенцу: в Николаеве суд отпустил домой мать-детоубийцу

В пятницу, 9 февраля, суд Заводского района Николаева избрал на время следствия меру пресечения 30-летней женщине, подозреваемой в умышленном убийстве новорожденного ребенка.

По имеющейся информации, судмедэкспертиза установила, что после появления на свет здорового мальчика мать нанесла ему 22 удара ножницами, а затем задушила. Причиной смерти стала механическая асфиксия (удушение).

Заседание суда проходило в закрытом режиме. Прокурор требовал для подозреваемой двухмесячного ареста с содержанием под стражей. Однако суд принял во внимание смягчающие обстоятельства (наличие двух малолетних детей и отсутствие судимости) и отпустил женщину под домашний арест на 60 суток. Прокурор будет обжаловать это решение.

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Ранее fakty.ua сообщали, что мертвого младенца со следами насильственной смерти 7 февраля обнаружили в контейнере для мусора в одном из дворов Николаева. В тот же день полиция задержала мать новорожденного. Женщина одна воспитывает двух детей 4 и 7 лет. Третьего ребенка она родила ночью на балконе, убила и выбросила в ближайший мусорный контейнер.