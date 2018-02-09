﻿

USD 27.12
RSS
Евромайдан, 2014

В ГПУ признали, что по делам Евромайдана отбывает срок только один человек

Инф. «ФАКТОВ»

09.02.2018 18:07 63

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

По преступлениям в отношении участников Евромайдана в 2013−14 годах вынесено 50 судебных приговоров, однако только два человека были приговорены к реальным срокам наказания, а в настоящее время за решеткой находится один человек. Об этом в эфире «Радио Свобода» сообщил начальник Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

По его словам, о подозрении сообщено 412 лицам, а обвинительные акты на 258 человек находятся в судах.

При этом глава Департамента большую работу, которую провели следователи для доказательств преступлений против активистов, которая продолжается.

«На сегодняшний день по результатам расследования и рассмотрения имеем 50 приговоров. Только два человека получили реальную меру наказания, а отбывает наказание один человек», — сказал Горбатюк.

Напомним, НАБУ получило только один приговор по 107 уголовным делам, переданным в суд

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины