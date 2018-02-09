Двоим информаторам боевиков вынесли приговоры

В Луганской области по по материалам Службы безопасности Украины к реальным срокам заключение приговорены двое информаторов террористической организации «ЛНР», сообщает СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что житель Лисичанска в августе-сентябре 2015 передавал террористам информацию о количественном составе, дислокации и маршрутах передвижения сил антитеррористической операции. Его задержали в собственном доме. Суд признал задержанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258−3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации), и назначил наказание в виде трех лет и семи месяцев лишения свободы», — сообщили в СБУ.

Аналогичное решение приняла и коллегия судей Старобельского районного суда в отношении жителя Марковки Луганской области, который в марте-декабре 2015 года собирал сведения о перемещении, вооружение сил антитеррористической операции и личных данных своих односельчан, которые проходят службу в Вооруженных Силах Украины. Полученные данные передавал одному из командиров так называемого «Всевеликого войска донского».

Приговоры суда вступили в законную силу.

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