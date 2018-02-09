Гитлянская прокомментировала синяки у Шепелева

«Служба безопасности Украины действует исключительно в рамках действующего законодательства, в частности, при вчерашнем задержании гражданина Александра Шепелева сила не применялась сила. Подчеркнем, что по заявлению Шепелева военной прокуратурой сегодня открыто уголовное производство по ст. 147 (Захват заложников) Уголовного кодекса Украины. Прокурор определил подследственность в этом производстве за следователями СБУ», — заявила спикер спецслужбы Елена Гитлянская.

По ее словам, будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит, как давно были нанесены телесные повреждения и их степень тяжести.

«От себя лично могу посоветовать людям, которые не могут подождать завершения экспертизы, обратиться к специалистам, которые, по моему убеждению, даже по фото скажут, что синяки явно не вчерашние», — добавила она.

Как сообщали fakty.ua, по факту избиения Шепелева открыли уголовное производство.

