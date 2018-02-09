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Украинский боец в госпитале

Хроники АТО: в результате минометных обстрелов ранен боец ВСУ

Инф. «ФАКТОВ»

09.02.2018 18:33 62

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С начала суток, 9 февраля, в зоне проведения АТО агрессор продолжал минометные обстрелы украинских позиций. Один военнослужащий ВСУ получил ранение, сообщает пресс-центр Штаба АТО в Facebook.

На Луганском направлении противник, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по нашим позициям в районе Новгородского. Также боевики из гранатометов обстреливали защитников Луганского, а из стрелкового оружия нарушали перемирие у Зайцевого.

На Донецком направлении зафиксировано применение российско-террористическими группировками тяжелых минометов калибра 120 мм и 82 мм у Песок. Тем временем наши позиции у Славного оказались под огнем из стрелкового оружия.

Всего с начала суток зафиксировано 6 нарушений режима тишины со стороны незаконных вооруженных формирований.

Напомним, 8 февраля штаб АТО зафиксировал 4 обстрела укреплений сил АТО. В результате вражеского огня на Приазовье получил боевую травму один украинский военнослужащий.

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