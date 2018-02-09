Стали известны имена лауреатов Шевченковской премии-2018
Член Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко литературовед, доцент кафедры литературоведения Киево-Могилянской Академии Ростислав Семкив огласил фамилии лауреатов премии 2018 года:
- Литература Эмма Андриевская
- Публицистика — Сергей Плохий
- Музыкальное искусство — Виктория Польова
- Визуальные искусства — Павел Маков
- Киноискусство — Владимир Тихий, Ярослав Пилунский, Сергей Стеценко, Юрий Грузинов.
«Мы решили вручать отдельные премии по литературе и публицистике, поскольку не было претендентов в номинации „Театр“. Премий может быть только пять», — сообщил на своей страничке в Facebook Ростислав Семкив.
Как сообщали fakty.ua, Шевченковскую премию вручили Ивану Малковичу, 25 лет назад создавшему издательство «А-ба-ба-га-ла-ма-га»
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