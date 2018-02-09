Украина начала год с роста потребительских цен до 14,1%

Рост потребительских цен в Украине (инфляция) в Украине в январе 2018 года к декабрю 2017 года составил 1,5%, по сравнению с январем 2017 года — 14,1% (за минувший год составила 12,6%). Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в январе к декабрю выросли на 2% (больше всего — на 10,8% и 7,6% - подорожали овощи и фрукты). Одновременно зафиксировано снижение цен на гречневую крупу (на 2,7%), а также на сахар (на 1%).

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия в январе выросли на 1,1%, в т. ч. табачные изделия подорожали на 1,6%, алкогольные напитки — на 0,5%.

Повышение цен на транспорт на 3% в основном было вызвано подорожанием топлива и масел на 4,4%, автомобилей — на 3,4%, а также транспортных услуг — на 2,4%.

В сфере связи цены выросли на 2,8%, что связано с подорожанием почтовых услуг на 25% и местной телефонной связи — на 8,3%.

Самым незначительным был рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива, который составил лишь 0,4% и произошел преимущественно за счет повышения тарифов на содержание домов и придомовых территорий на 6%, цен на сжиженный газ на 4,8% и платы за аренду жилья на 0,9%.

В годовом измерении лидерами подорожания стали фрукты (подорожали на 39,3%), а также мясо и мясопродукты (на 29,7%).

Напомним, накануне Госстат назвал самый популярный продукт питания в Украине.

