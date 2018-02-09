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Подростки пытались выбить у восьмиклассника долг в 15 гривен

Трех школьников отправят под суд за похищение и «расстрел» человека

Анатолий ГАВРИШ, «ФАКТЫ»

09.02.2018 19:15 324

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В Тернопольской области направлен в суд обвинительный акт в отношении подростков, подозреваемых в групповом хулиганстве с применением оружия и похищении малолетнего.

Четверо школьников 12—16 лет в селе Садки решили выбить у восьмиклассника долг в 15 гривен, которые тот два года назад наговорил по чужому телефону. Младший из злоумышленников, владелец телефона, договорился с должником о встрече у сельского клуба. А когда восьмиклассник пришел, мальчишка отлучился. В это время к клубу подъехала иномарка с литовскими номерами, из нее выскочили несколько подростков и схватили должника.

Средь бела дня на голову 13-летнему восьмикласснику надели два полиэтиленовых пакета, тело обмотали скотчем и бросили жертву в багажник машины, за рулем которой был 18-летний местный житель. Должника вывезли на территорию заброшенной тракторной бригады, там стали избивать и грозить смертью. Даже несколько раз имитировали расстрел, приставив к голове жертвы пистолет и нажимая на спусковой крючок (к счастью, пистолет, как потом выяснилось, был пневматическим и незаряженным). Весь процесс снимали на видео мобильным телефоном.

Так и не «выбив долг» после нескольких часов истязаний, восьмиклассника ночью привезли в село и отпустили у магазина, приказав молчать. Почти месяц он никому ничего не рассказывал, но в конце концов проговорился родителям. Они заявили в полицию, сообщил «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникации полицейского главка Тернопольской области Сергей Крета.

Несмотря на то, что со времени похищения прошло много времени, правоохранителям удалось хорошо задокументировать действия злоумышленников. Те и сами невольно помогли полиции: кроме видео с телефона, которое они хранили, сохранились и записи видеорегистратора из автомобиля. На них был зафиксирован как сам процесс похищения, так и его подготовка: в автомобиле похитители обсуждали, кто будет покупать пакеты и скотч, кто и что будет делать во время похищения и после.

Досудебное следствие завершено. Подозреваемым (трем школьникам и их старшему товарищу) грозит до семи лет лишения свободы. Самый младший из похитителей к уголовной ответственности по закону привлекаться не может, поэтому к нему применят меры воспитательного характера. 18-летний подозреваемый помещен в СИЗО, школьникам мера пресечения не избиралась.

Ранее fakty.ua сообщали, что в Харьковской области банда «коллекторов» похищала и пытала бизнесменов, требуя подписать долговые расписки.

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