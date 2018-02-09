Знаменосец Украины на открытии Зимней Олимпиады решила завершить карьеру

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная решила завершить карьеру в спорте после Зимней Олимпиды-2018, а ее примеру могут последовать также напарницы спортсменки Вита и Валентина Семеренко. Об этом в интервью Realist Online сообщил президент Федерации биатлона Украины Влодимир Брынзак.

По его словам, сестры Семеренко еще не приняли окончательное решение, и оно будет зависеть от здоровья и результатов на Олимпиаде.

«Вита не хочет продолжать выступать на соревнованиях, Валя еще думает», — сказал Брынзак.

Напомним, Елена Пидгрушная была избрана ее коллегами по олимпийской сборной знаменосцем на открытии Олимпиады.

Тем не менее последствия травмы не позволили заявить ее для выступлений в женском спринте, который начнется в субботу, 10 февраля, в 13.15 по киевскому времени (прямая трансляция — телеканал «UA-ПЕРШИЙ»).

