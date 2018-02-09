Порошенко утвердил стратегию противодействия информационным атакам РФ

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 января 2018 года «О дополнительных мерах по противодействию информационной агрессии Российской Федерации».

Указ № 25/2018 от 9 февраля 2018 года обнародован в пятницу, 9 февраля, на официальном интернет-представительстве главы Украинского государства.

Вместе с тем само решение СНБО имеет гриф «для служебного пользования».

Напомним, в начале февраля Чрезвычайный и Полномочный посол Великобритании в Украине Джудит Гоф на пресс-конференции в Киеве назвала нашу страну одной из первых мишеней современной информационной войны, развязанной Москвой.

