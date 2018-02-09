Порошенко утвердил стратегию противодействия информационным атакам РФ
Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 января 2018 года «О дополнительных мерах по противодействию информационной агрессии Российской Федерации».
Указ № 25/2018 от 9 февраля 2018 года обнародован в пятницу, 9 февраля, на официальном интернет-представительстве главы Украинского государства.
Вместе с тем само решение СНБО имеет гриф «для служебного пользования».
Напомним, в начале февраля Чрезвычайный и Полномочный посол Великобритании в Украине Джудит Гоф на пресс-конференции в Киеве назвала нашу страну одной из первых мишеней современной информационной войны, развязанной Москвой.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать. ”