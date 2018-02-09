В МВФ ужаснули долей украинской теневой экономики

Размер теневого сектора в структуре экономики Украины оценивается в 44,8%. Такие расчеты были приведены в докладе экономиста Леандро Медины из африканского департамента МВФ и Фридриха Шнейдера из Университета Кеплера (Линц), сообшает Экономическая правда.

Исследование проводилось в динамике — за период с 1991 года по 2015 год. Так, в 1991 году доля теневой экономики оценивалась в 38,96% ВВП, а уже в 1998 году возрос до 57%. В дальнейшем происходило сокращение «тени» — в 2008 году показатель снизился до 36,65%.

Новый рост произошел с началом финансового кризиса — в 2009—2014 годах уровень теневой экономики колебался в пределах 39,2% - 43,5%, а в 2015 году снова снизился — до 42,9%.

Авторы исследования подчеркнули, что в развитых странах мира показатель «тени» находится в пределах от 7% до 15% ВВП (США, Нидерланды, Япония, Швейцария, Сингапур).

Напомним, по данным исследования международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (АССА), в 2016 году объем экономики Украины, с которой не платятся налоги, составил 1,1 трлн грн.