В Николаеве начался суд над одесским сепаратистом Капитаном Какао, причастным к «делу 2 мая»



В пятницу, 9 февраля, в Николаеве начался судебный процесс над одесситом Сергеем Долженковым (известным также как Капитан Какао) — одним из фигурантов дела о трагических событиях 2 мая 2014 года в Одессе. Долженков обвиняется по трем статьям УК Украины «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти», «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «Подготовка к массовым беспорядкам».

Заседание прошло при усиленных мерах безопасности — дежурило внушительное число спецназовцев.

Долженков заявил, что хочет находиться не в «клетке» для подсудимых, так как это нарушает его права на защиту, а рядом с адвокатом. Суд после совещания частично удовлетворил ходатайство и рекомендовал ему с этим вопросом обратиться к главе аппарата суда. По информации пресс-службы Центрального суда Николаева следующее подготовительное заседание назначено на 21 февраля.

Как ранее сообщали fakty.ua, бывший офицер милиции Сергей Долженков вместе с россиянином Евгением Мефедовым был задержан 18 сентября 2017 года после вынесения Ильичевским городским судом оправдательного приговора всем фигурантам «дела 2 мая». Им обоим тогда сообщили о подозрении в сепаратизме. Позднее были выдвинуты дополнительные подозрения.

Известно также, что 28 марта 2014 года Долженков приезжал в Николаев в числе двух десятков «дружинников» поздравить горожан с днем освобождения Николаева от фашистов. «Поздравления» были высказаны у памятника героям десанта Константина Ольшанского (освобождавшего Николаев), который местные сепаратисты принялись «охранять от сноса» сразу после победы Майдана. Хотя сносить памятник никто не собирался.

Весной 2014-го это место стало эпицентром сепаратизма в городе. Местный антимайдан развернул здесь свой палаточный городок и почти два месяца лихорадил областной центр. Конец этому был положен 7 апреля 2014, когда местные патриоты разогнали сепаратистов.