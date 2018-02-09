В Одесской области обнаружена повешенной 10-летняя девочка

В селе Новоивановка Арцизского района Одесской области обнаружена повешенной 10-летняя девочка. Тело нашел на чердаке их дома старший брат девочки.

Предварительно был сделан вывод о том, что ребенок покончил жизнь самоубийством. В полиции сообщили, что девочка воспитывалась в многодетной семье, которая состояла на учете как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах.

В дальнейшем ходе выяснения деталей ЧП правоохранители установили, что, вернувшись из школы, девочка вместе с младшими братьями отправилась играть на чердак дома.

— Во время игры девочка засунула голову в кольцо изолированного провода, привязанного к деревянной опоре чердака, — уточнили в региональном главке Нацполиции. — В какой-то момент она пошатнулась и упала, в результате чего петля на ее шее затянулась. Один из мальчиков, с которыми она играла, позвал на помощь старших братьев, они попытались спасти девочку, однако в тот момент она уже была без сознания. После этого дети позвали родителей, которые вызвали медиков, но спасти ребенка не удалось.

По данному факту открыто уголовное производство по п. 2 ч .2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) УК Украины. Все обстоятельства гибели ребенка выясняются.

Тем временем полицейские Одесской области предотвратили самоубийство несовершеннолетней, пытавшейся прыгнуть с моста. По словам начальника управления превентивной деятельности регионального главка Нацполиции Ивана Ищенко, около 20.00 16-летняя девушка связалась с инспектором по ювенальной превенции Лиманского отдела полиции и сообщила, что намерена покончить жизнь самоубийством на мосту возле железнодорожной станции «Одесса — Восточная». Оперативно на место была направлена группа быстрого реагирования Лиманского отдела полиции.

«Полицейские сразу заметили девушку, которая стояла на мосту и явно намеревалась спрыгнуть. Быстрое реагирование сотрудников полиции спасло жизнь», — сообщил И. Ищенко.

После оказания первичной медицинской помощи девушка была госпитализирована.

Как выяснилось, попытка самоубийства была обусловлена нежеланием девушки жить с опекуном.

Ранее fakty.ua сообщали, что в Николаевской области совершил суицид 14-летний подросток.