Бывший бездомный мойщик посуды удостоился звезды "Мишлен" как лучший повар в Париже (фото)

Нынешний год принес 43-летнему Алану Жеаму неожиданный и очень приятный сюрприз — недавно открытый им ресторан в Париже удостоился звезды «Мишлен». Это высший знак кулинарного качества в мире.

«Я никогда не думал, что „Мишлен“ заинтересуется кем-то вроде меня — самоучкой, спавшим на улице в 19 лет и начавшим свой путь с мытья посуды. Я был уверен, что этот гид пишет о поварах, работающих в крупных, шикарных гостиницах или о тех, кто учился у больших мастеров. Но оказалось все наоборот. Это приятный сюрприз», — сказал Жеам в интервью AFP.

Алан ничуть не преувеличивает. Да, он с детства мечтал стать поваром. После школы, когда всего его сверстники наслаждались мультфильмами или гоняли в футбол на улице, он, затаив дыхание, смотрел по телевизору кулинарные шоу.

Готовить для других Жеам начал в ливанской армии. Его стряпня так понравилась, что командир части сделал Алана своим личным поваром.

Он прибыл в Париж без копейки в кармане. Не знал французский язык. Ему с трудом удалось устроиться в ресторан мойщиком посуды. Денег, которые ему платили, не хватало на то, чтобы снять жилье. И Алан спал на скамейке в одном из городских парков.

Жеаму помог случай. Однажды, когда в ресторане было особенно много посетителей, шеф-повар сильно порезал руку ножом. Его пришлось увезти в больницу. Владелец ресторана был в отчаянии — н терял большие деньги, а главное — репутацию. Алан рискнул. Мойщик посуды вызвался стать к плите.

Блюда, которые он готовил в тот вечер, вызвали восторг у посетителей. А владелец ресторана под конец рабочего дня воскликнул: «Ты и правда умеешь готовить!»

И вот теперь Алан Жеам, бывший бездомный, получил звезду «Мишлен». Его знает вся Европа. Он сам стал звездой кулинарных телешоу.

«Я готовлю, чтобы принести людям радость», — утверждает Жеам.

Его блюда отличает смесь разных кухонь. Его семья жила какое-то время в Либерии. Потом вернулась в Ливан. И Алан впитал в себя секреты африканской и ливанской кухни. И теперь использует их, беря за основу кухню французскую.

Одним из его любимых блюд на сегодняшний день является эскалоп из фуа-гра, облитый гранатовой патокой, с тарталетками из свеклы и граната.