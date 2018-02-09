Крупнейший банк Украины получил нового председателя правления

Нацбанк утвердил новым председателем правления государственного ПриватБанка Петра Крумханзла. Об этом на брифинге заявил министр финансов Украины Александр Данилюк, сообщает УНН.

Он напомнил, что новый глава банка был избран наблюдательным советом путем сложной процедуры отбора.

Кроме того, глава Минфина анонсировал утверждение правительством Стратегии, предусматривающей полный выход государства из капитала банка в течение пяти лет.

«Государство владеет 55% банковского сектора. Это — вынужденная ситуация, в которой мы оказались, чтобы спасти ПриватБанк. Сейчас наша задача снизить долю государства в банковском секторе», — сказал Данилюк.

По его словам министра, утверждение Стратегии должно состояться в ближайшие две недели.

Напомним, Крумханзл уже работал в Украине — в 2008—2011 годах операционным директором в «Райффайзен Банке Аваль». Последнее место работы банкира — главный операционный директор (Chief Operating Officer) в китайском Home Credit China (с мая 2016 года по настоящее время).