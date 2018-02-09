В Швейцарии грабители "обменяли" заложницу на 26 млн евро

В Швейцарии неизвестные в масках выкрали из бронированного инкассаторского автомобиля 26 млн евро. Для этого они, переодевшись сантехниками, похитили 22-летнюю дочку охранника из его дома во французском Лионе.

После этого они позвонили отцу и в качестве выкупа потребовали все содержимое инкассаторского автомобиля.

Тот согласился отдать деньги на приграничной автостоянке.

В швейцарской полиции заявили, что получив желаемое, злоумышленники исчезли на темном внедорожнике Porsche.

Заложница не пострадала.

В настоящее время полицейские Франции и Швейцарии разыскивают трех лиц, которые могут быть выходцами из юга Франции или Северной Африки, сообщает Reuters.

Напомним, в марте 2017 года у инкассаторов в Киеве отобрали сумку с четырьмя миллионами гривен.