В Швейцарии грабители "обменяли" заложницу на 26 млн евро
В Швейцарии неизвестные в масках выкрали из бронированного инкассаторского автомобиля 26 млн евро. Для этого они, переодевшись сантехниками, похитили 22-летнюю дочку охранника из его дома во французском Лионе.
После этого они позвонили отцу и в качестве выкупа потребовали все содержимое инкассаторского автомобиля.
Тот согласился отдать деньги на приграничной автостоянке.
В швейцарской полиции заявили, что получив желаемое, злоумышленники исчезли на темном внедорожнике Porsche.
Заложница не пострадала.
В настоящее время полицейские Франции и Швейцарии разыскивают трех лиц, которые могут быть выходцами из юга Франции или Северной Африки, сообщает Reuters.
Напомним, в марте 2017 года у инкассаторов в Киеве отобрали сумку с четырьмя миллионами гривен.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.”